Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" более 40 детей с аутизмом приняли участие в специальном благотворительном музыкальном мероприятии украинского мультимедийного композитора Фимы Чупахин, который живет и работает в Нью-Йорке и своей музыкой покорил лучшие сцены мира.

Все карантинные мероприятия были выдержаны и дети получили море позитивной творческой энергии, были в восторге от общения с мировой знаменитостью, танцевали, играли, сами творили музыку.

"Дети, солнце, улыбки и музыка, которая доступна каждому ... Сегодня мы пытались сделать не просто концерт, а настоящий детский музыкальный праздник с интер-активными музыкальными играми и специально разработанным педагогами музыкальным воркшопы и мы очень благодарны нашим Миссионерам 2020: Сергею Жадану и Фиме Чупахину, которые нашли время и возможность сделать этот праздник нашим детям", - прокомментировал соорганизатор мероприятия Роман Жорин.

"МУЗЫКА доступна каждому" - социальный проект, призывающий к толерантности. Мы подчеркиваем, что каждый ребенок имеет право равного доступа к музыке, спорту, обучению и полноценному гармоничному развитию!

Мероприятие организовано в рамках всеукраинского проекта Kids Autism Games, для детей, которые неоднократно доказали свое равенство: они умеют бегать марафоны, готовить пищу, рисовать, творить и многое другое. Им только нужен особый подход.

Организаторами мероприятия являются Благотворительная организация "Спорт ради Мира", Международная общественная организация "Фонд помощи детям с синдромом аутизма "Ребенок с будущим", "Kot Agency Group" при поддержке Программы академических обменов имени Фулбрайта в Украине и ассоциации ее выпускников, благотворительной организации "Украинский Фулбративське круг".

Концерт стал возможен при поддержке Государственного предприятия «Национальный спортивный комплекс "Олимпийский".

KidsAutismGames - это совместная инициатива Фонда "Ребенок с будущим", благотворительной организации "SPORT for PEACE" и Государственного предприятия "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский". Проект начал свою деятельность в начале 2017 года. Еженедельно профессиональные тренеры "SPORT for PEACE" тренируют 60 детей с аутизмом в зеленом сердце НСК "Олимпийский". Такие тренировки были разработаны специально, чтобы через игровые соревнования научить детей взаимодействовать между собой, развить их моторику, улучшить их физическую форму и привить им любовь к занятиям спортом.