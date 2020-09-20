У Великій Британії збільшують карантинні штрафи [ Редактировать ]
10 тисяч фунтів за порушення самоізоляції. У Великій Британії в рази збільшують карантинні штрафи.
Скільки тепер британцям коштуватимуть гулянки та нехтування захистом? І чому влада вдається до такого радикального посилення покарань? - розкаже Світлана Чернецька.
Сутички з поліцією та понад 30 затриманих. Так закінчилася демонстрація в центрі Лондона. Тут зібралися ті, хто продовжує обійматися з незнайомцями, не носять масок на обличчі та взагалі не вірять в епідемію коронавірусу. Щоправда, хоч би як старались організатори, привабив такий мітинг лише кілька сотень людей.
Я вважаю, що це фарс, адже, з одного боку, люди продовжують їздити на відпочинок, ходити у спортзали, ресторани й паби до 10 вечора. Натомість ти не можеш запросити додому своїх родичів. Я не розумію, де логіка.
Але більшість жителів країни все-таки підтримують усі обмеження, які уряд запровадив через пандемію. Останні кілька тижнів - кількість нових випадків коронавірусу в країні лише зростає. За минулу добу зафіксували майже 4 з половиною тисячі, це найбільше за останні місяці. Тож уряд продовжує посилювати карантинні заходи.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Ми всі розуміємо, що наші рішення мають реальний вплив на сім'ї, підприємства та місцеві громади. І я хочу сказати всім, що нам нелегко даються ці рішення. Але ми керуємося інформацією і новими даними, а вони нам кажуть діяти негайно.
Стати більш відповідальними людям мають допомогти підвищені штрафи. Зі ста до тисячі фунтів зросло покарання для тих, хто не дотримується правила шести. А порушники режиму самоізоляції взагалі можуть отримати штраф розміром у кількамісячну зарплату. Відмова від двотижневого карантину коштуватиме не тисячу, а 10 тисяч фунтів, це понад 360 тисяч гривень.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Уже немає сумнівів у початку другої хвилі пандемії. Ми бачимо це у Франції, Іспанії і по всій Європі. І, на жаль, це було невідворотним, що вона дістанеться й нашої країни. Тож ми вживаємо жорсткіших заходів безпеки, адже не хочемо другого загальнонаціонального локдауну".
Наразі у Британії запроваджують лише тимчасові місцеві локдауни. Тобто в тих регіонах, де ситуація з поширенням вірусу найгірша. Та й навіть там не вдаються до найжорсткіших заходів. Залишають відкритими магазини й підприємства.
Від початку епідемії в країні виписали 19 тисяч штрафів за порушення правил карантину. Але більшість із них досі не оплатили. А нові драконівські суми покарань мають переконати людей - не ризикувати й дотримуватись усіх рекомендацій уряду.
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