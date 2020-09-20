В Таиланде, сотрудники национального парка Кхауяй намерены бороться с неряшливыми туристами, которые мусорят в парке. Каждый такой турист получит незабываемый "подарок" по почте в виде мусора, который он оставили после себя. Об этом заявил министр окружающей среды Варавут Сильпа-арча, сообщает BBC.

Министр отметил, что перед тем, как посетить прекрасный парк, люди будут указывать свои данные, он уверен, что так тех, кто мусорит, будет легче найти.

"Грязнуль" будут отслеживать по видеокамерам, собирать их мусор, включая и остатки продуктов, и посылкой отправлять на домашний адрес туристов.

Также, он заявил, что уже даже есть первая мусорная бандероль, которая готова к отправке. В посылке прикреплена записка с текстом: "Вы забыли это в национальном парке Кхауяй".

посылка с мусором/ фото: bbc.com

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Стоит отметить, что Кхауяй - второй по величине парк в Таиланде, занимающий 2168 квадратных километров. На его территории обитают 320 видов птиц и 67 видов млекопитающих, включая слонов, медведей, тигров, гиббонов и диких свиней.

Варавут Сильпа-арча добавил, что за выброс мусора в парке могут привлечь и к уголовной ответственности , и нарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Бангококе люди вышли на массовые антиправительственные протесты.

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