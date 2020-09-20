В Таиланде, на острове Пхукет в результате ДТП погибла гражданка России, белорус за рулем автомобиля Honda насмерть сбил ее. Потерпевшая скончалась еще до приезда медиков, она получила тяжелые травмы головы. Об этом сообщает The Phuket News.

По данным СМИ, несмотря на то, что 36-летняя россиянка была в шлеме, она получил сильнейший удар при столкновении и получила травмы головы, несовместимые с жизнью.

Читайте также ДТП в Житомире: десятки погибших и раненых

Стоит отметить, что жительница РФ документов при себе не имела, но ее опознал ее друг.

Также, 35-летний белорус, который ее сбил признал ответственность за происшествие.

Напомним, ранее под Винницей из-за пьяного водителя погибли два человека и пострадали дети.

Читайте также, в Запорожье произошло смертельное ДТП.

Ранее, в Бангкоке начались массовые антиправительственные протесты.