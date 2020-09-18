В пятницу, 18 сентября, в Израиле начал действовать повторный общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса. Ограничения введены на три недели с возможностью продления.

Так, карантин будет действовать и во время Рош ха-Шана, и Симхат-тора, который празднуют с вечера 9 октября до следующего захода солнца.

Изначально планировалось запретить людям отдаляться от дома более чем на 500 метров, но затем правительство все же увеличило разрешенную дистанцию до километра. Людям в пределах этой дистанции можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день), который в этом году отмечается 27-28 сентября.

При этом отходить от дома больше чем на километр можно только в некоторых случаях:

на работу,

за продуктами и лекарствами,

товарами первой необходимости,

для оказания помощи людям в тяжелом положении,

на похороны,

обрезание,

в суд,

в Кнессет

на донорский пункт.

В этот перечень входит также участие в акциях протеста.

В то же время заниматься спортом всей семьей разрешается, если для этого не требуется поездка на транспорте. Участники соревнований могут заниматься в спортивных центрах.

Израильтянам запрещено:

ходить в гости,

отдыхать на пляжах,

собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати - на открытых пространствах.

Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

Отметим, что Израиль стал первой страной, где повторно объявили общенациональный карантин. Ограничения там отменили в мае, когда заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки.

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