В Израиле впервые в мире повторно объявили общенациональный карантин [ Редактировать ]
В пятницу, 18 сентября, в Израиле начал действовать повторный общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса. Ограничения введены на три недели с возможностью продления.
Так, карантин будет действовать и во время Рош ха-Шана, и Симхат-тора, который празднуют с вечера 9 октября до следующего захода солнца.
Изначально планировалось запретить людям отдаляться от дома более чем на 500 метров, но затем правительство все же увеличило разрешенную дистанцию до километра. Людям в пределах этой дистанции можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день), который в этом году отмечается 27-28 сентября.
При этом отходить от дома больше чем на километр можно только в некоторых случаях:
- на работу,
- за продуктами и лекарствами,
- товарами первой необходимости,
- для оказания помощи людям в тяжелом положении,
- на похороны,
- обрезание,
- в суд,
- в Кнессет
- на донорский пункт.
В этот перечень входит также участие в акциях протеста.
В то же время заниматься спортом всей семьей разрешается, если для этого не требуется поездка на транспорте. Участники соревнований могут заниматься в спортивных центрах.
Израильтянам запрещено:
- ходить в гости,
- отдыхать на пляжах,
- собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати - на открытых пространствах.
Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.
Отметим, что Израиль стал первой страной, где повторно объявили общенациональный карантин. Ограничения там отменили в мае, когда заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки.
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