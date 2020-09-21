погода в Украине на 21 сентября/Фото: inbusiness

В Украине, в понедельник, 21 сентября, синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду, осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных ицентральных областях ночью прогнозируется +6…+8 °С, днем температура воздуха составит +18…+22 °С.

На западе Украины температура воздуха ночью составит +9…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+25 °С.

В восточной части ночью ожидается до+5…+7 °С, днем температура воздуха поднимется до+19…+23 °С.

фото: meteo

На юге страны ночью прогнозируется +8…+12 °С, днем воздух прогреется до+20…+24 °С.

В Киеве будет солнечно, днем ожидается +22... +24 градуса. Осадков не предвидится.

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