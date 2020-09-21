У Білорусі знову обмежили роботу інтернета [ Редактировать ]
Сьому неділю поспіль білоруси виходять на марші справедливості. Напередодні тисячі незгодних з результатами президентських виборів зібралися на протести в різних куточках країни. Останні новини із сусідньої держави розкаже Ольга Жидецька.
Люди з червоно-білою символікою масово збираються в білоруських містах ближче до обіду. Гуртуються в колони та великі натовпи - так легше протистояти силовикам.
Влада до акції протесту почала готуватися від самого ранку. У різних частинах Мінська очевидці фільмують спецтранспорт - автозаки, автобуси силовиків та водомети. Також на вхід і вихід зачинили сім станцій столичного метро. А ще обмежили роботу інтернету - вперше від серпня.
Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Однак це прихильників опозиції не лякає. До центру Мінська рушає численний натовп. Настрій у людей піднесений. За підрахунками опозиційних ЗМІ, на акції в столиці зібралися поняд десять тисяч протестувальників.
Верим можем, переможем!
У планах опозиціонерів було прийти до Верховного суду країни з вимогою покарати винних у насильстві правоохоронців. А також уже традиційно зібратися біля президентської резиденції в середмісті столиці. Однак маршрут довелося змінити - до центру мітингарів не пустили. Дорогу перекрили щільні кордони правоохоронців.
Пошел Вон... Пошел Вон!
Гаряче і в інших містах країни. У Гомелі протестувальники прорвали кордони спецпризначенців.
Дайте пройти, мужики!
Але такого зухвальства міліція протестувальникам не подарувала. Силовики почали хапати всіх хто потрапляв під руку. Затримання поодиноких протестувальників відбувались і в інших містах. Тільки в столиці за першу годину маршу, за підрахунками правозахисників, схопили понад два десятки людей.
А так розганяли протестувальників у Бресті.
Там силовики застосували газові балончики й хапали учасників протесту. Дійшло навіть до стрілянини. Щоб вгамувати пристрасті, один із офіцерів вистрілив у повітря.
Тим часом Білоруське МВС повідомило про затримання по країні лише десяти осіб, які використовували "незареєстровану символіку". Також стало відомо, що за участь у суботніх акціях опозиції заарештовано 430 осіб. При цьому, за даними міліції, в жіночому марші участь взяли лише 900 активістів.
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