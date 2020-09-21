Пандемія коронавірусу: в Іспанії повертаються до суворого карантину [ Редактировать ]
У світі вже понад 31 мільйон заражень коронавірусом. Найбільше інфікованих у США, Індії та Бразилії. У столиці Іспанії ізолювали 37 районів та 7 муніципалітетів довкола Мадрида. Тепер туди можна потрапити лише для роботи або навчання. Погіршується епідеміологічна ситуація і у Словенії.
Уряд країни зобов'язав людей носити захисні маски навіть на відкритому повітрі. Кількість хворих зростає в Австрії, Франції, Чехії та Німеччині. Яких заходів вживають європейці, аби зупинити поширення COVID-19 - розкаже Тетяна Логунова.
Іспанський Мадрид - знову повертається до посиленого карантинного режиму. Жителям міста буде заборонено відвідувати парки і збиратися компаніями більше ніж шість осіб. А в районах столиці, де фіксують масові спалахи хвороби, запровадять обмеження на в'їзд та виїзд.
Ізабель Діаз Аюсо, голова уряду автономної спільноти Мадрид:
Ми змушені обмежити пересування людей. Ми розуміємо, що це надзвичайні заходи, але вони необхідні для боротьби з поширенням вірусу. Ці обмеження не стосуватимуться людей, яким потрібно поїхати до іншого району на роботу або навчання.
В Іспанії знову зростає кількість інфікованих. За добу в країні зареєстрували 14 тисяч нових випадків. Більше як третина з них - у Мадриді.
Лідія Віллануева, медсестра лікарні Мадрида:
У нас дуже багато пацієнтів, які потребують допомоги. Ми викладаємося на повну, але нам потрібно більше персоналу й ресурсів.
Від завтра обмеження посилять і в Австрії, там теж крива нових заражень різко пішла вгору.
Себастіан Курц, канцлер Австрії:
Ми бачимо експоненціальне зростання кількості хворих. За останні два тижні зафіксовано вдвічі більше нових випадків зараження. Зростає й число госпіталізацій. Ситуація відрізняється залежно від регіону, але ми можемо сказати за всю країну - цифри збільшуються.
Уряд заборонив збиратись у закритих приміщеннях компаніями понад 10 осіб. Ресторани й бари тепер зможуть обслуговувати клієнтів тільки за столиками. А на ринки пускатимуть лише в масках.
Друга хвиля епідемії дісталася й Німеччини. Більше ніж дві тисячі нових хворих за добу - востаннє такі високі показники у країні фіксували у квітні. Німецький уряд поки що не посилює карантинні обмеження на території всієї країни. Це роблять на рівні земель і окремих міст.
Уже відомо, що цієї осені не буде знаменитих німецьких карнавалів. Усі процесії і святкування скасували з міркувань безпеки. Під великим питанням і відкриття різдвяних ринків, які традиційно з'являються на площах німецьких міст наприкінці листопада.
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