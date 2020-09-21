Українська із задоволенням. Вітчизняні музиканти укладають альбом "Співанкограй" для молодших учнів та дошкільнят. До нього увійдуть 10 треків, записаних спільно зірками шоу-бізнесу та дитячим хором "Зернятко". Презентують його уже в жовтні. З авторами та виконавцями пісень поспілкувався Кирило Воронко.

Любов до української мови починається з казок, мультиків і пісень, які ми чуємо в дитинстві. Та хоч існує багато перекладних, однак власне українських - бракує, вважає колишній учасник гурту "Чотири королі" - Борис Таршис.

Разом зі звукорежисером Валерієм Лихачовим та групою однодумців вони створили проєкт "Співанкограй". Це десять пісень українською мовою майже до кожного свята, яке проводять у садочках та школах.

Борис Таршис, автор пісень та співзасновник проєкту "Співанкограй":

Ми хочемо, щоб наші діти виростали свідомими, щоб вони володіли мовою, щоб вони знали свою культуру, але це як раз і є та лагідна українізація.

До виконання пісень запросили не лише дитячий вокальний колектив, а й відомих українських виконавців.

Наталія Могилевська, народна артистка України:

Ну, во-первых, прекрасный проект образовательный для детей, музыкально образовательный! Вот! И если бы когда я была девчонкой. Звезды готовили для нас такие проекты, я была бы счастлива.

Як альтернативу радянським пісням, які ми чуємо на першому дзвонику, Марія Бурмака заспівала пісню "Золотава Осінь".

Марія Бурмака, народна артистка України:

Я от уявляю собі, в Україні багато шкіл і наприклад у цих школах є якісь вечори урочисті лінійки ну от знаєте, ми всі знаємо, всі збираються. У школі повинно щось звучати і якісь пісні, має бути шкільний вальс або щось таке, от власне цей проект він повністю закриває цю прогалину.

А вподобаний дітьми "Милий Миколай" у виконанні Каті Чілі створив казкову атмосферу для дошкільнят.

Катя Чілі, співачка, музикант і композитор:

В мене росте син маленький і я просто дуже рада що зараз приділяється увага нарешті музиці дітям тим паче така красива.

Молодші виконавці були в захваті, коли почули, що записуватимуть альбом з українськими зірками.

Було відчуття гордості що саме ми, у нас є така честь записувати такий важливий альбом.

Пісні дійсно дуже драйвові, веселі і заїдають у голові.

Усі пісні викладуть в інтернет для вільного завантаження. Окрім того, будуть доступні фонограми, тексти та партитури для фортепіано. Команда проєкту "Співанкограй" сподівається, що вже в листопаді цього року в школах лунатимуть нові дитячі українські пісні.