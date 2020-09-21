С 22 сентября, дня осеннего равноденствия, начнется астрономическая осень. Это время способно не на шутку изменить жизнь некоторых знаков зодиака, перевернув ее буквально "с ног на голову". Об этом сообщает МК.

Скорпион

У Скорпиона наступит период обновления, когда удастся воплотить все планы в жизнь. Вас ждет невероятный карьерный взлет, но все зависит не только от вас, но и от команды единомышленников.

Овен

Для Овна 22 сентября наступит благоприятное время: этому знаку зодиака повезет как в карьере, так и в личной жизни. Для закрепления успеха вам необходимо избавиться от завистников в своем окружении.

Рыбы

У Рыб начнется яркая и очень счастливая жизнь. Звезды откроют вам путь к успеху. Не бойтесь рисковать - и вы покорите карьерные высоты. А в личной жизни этот знак зодиака ждет полная гармония.

Близнецы

С 22 сентября вам придется намного быстрее принимать решения. Также у Близнецов начнется яркий романтический период - новые знакомые, влюбленность и круговорот приятных событий.

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