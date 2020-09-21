Чернівці та Івано-Франківськ залишили "червону зону коронавірусу" [ Редактировать ]
В Україні минулої доби 2 тисячі 675 нових заражень коронавірусом. Найбільше у Києві, на Харківщині, Львівщині та Буковині. Від ускладнень інфекції померли 26 пацієнтів.
Загалом, з початку пандемії, вірус діагностували у понад 178 тисяч українців. Три з половиною тисячі стали жертвами COVID-19.
Від сьогодні в Україні діє нове епідеміологічне зонування. Із червоної в помаранчеву - перейшли Чернівці, Івано-Франківськ і Тернопіль, там сьогодні запрацювали школи та дитсадки. В помаранчевій зоні залишається і Київ.
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