Лидер Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа на 8% по количеству потенциальных голосов избирателей. Об этом свидетельствует опрос, проводившийся The Wall Street Journal (WSJ) совместно с NBC News.

Напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент Джозеф Байден, республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.

Расстановка сил в гонке за президентское кресло остается практически неизменной на протяжении всего этого года. В августе Байден опережал своего конкурента на 9%, в июле - на 11%, при этом его преимущество никогда не сокращалось менее чем до 6%. Сейчас за бывшего вице-президента Обамы готовы отдать свой голос 51% американцев, в то время как за действующего президента Трампа - 43%.

Это был последний опрос WSJ/NBC до начала серии дебатов между двумя кандидатами. Первые из них состоятся 29 сентября. Между тем более 70% респондентов отмечают, что уже определились со своим выбором и дебаты вряд ли на него существенно повлияют.

Ранее сообщалось, что Трампа попытались отравить смертельным ядом, а ФБР предупреждает, что Кремль хочет очернить Байдена.