Байден против Трампа: что показывают соцопросы перед телелебатами [ Редактировать ]
Лидер Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа на 8% по количеству потенциальных голосов избирателей. Об этом свидетельствует опрос, проводившийся The Wall Street Journal (WSJ) совместно с NBC News.
Напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент Джозеф Байден, республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.
Расстановка сил в гонке за президентское кресло остается практически неизменной на протяжении всего этого года. В августе Байден опережал своего конкурента на 9%, в июле - на 11%, при этом его преимущество никогда не сокращалось менее чем до 6%. Сейчас за бывшего вице-президента Обамы готовы отдать свой голос 51% американцев, в то время как за действующего президента Трампа - 43%.
Это был последний опрос WSJ/NBC до начала серии дебатов между двумя кандидатами. Первые из них состоятся 29 сентября. Между тем более 70% респондентов отмечают, что уже определились со своим выбором и дебаты вряд ли на него существенно повлияют.
Ранее сообщалось, что Трампа попытались отравить смертельным ядом, а ФБР предупреждает, что Кремль хочет очернить Байдена.
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