В понедельник, 21 сентября, правительство изменило порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина. Соответствующее постановление было опубликовано на правительственном портале.

Тем временем, в "зеленой" зоне разрешили проводить концерты.

В соответствии с изменениями, если в регионе заполнено от 50 до 75% мест в больницах для приема пациентов с COVID-19 в течение пяти дней подряд, то во всем регионе устанавливается "оранжевый уровень". То же самое произойдет, если в регионе тестирования методом ПЦР пять дней подряд делают менее 24 тестов на 100 тысяч населения.

В регионе с показателем заболеваемости COVID-19 меньше, чем базовый (не более 40 на 100 тысяч населения за 14 дней), автоматически устанавливается "зеленая зона".

В то же время, если базовый уровень заболеваемости населения на 100 тысяч превышен, на отдельных административных территориях устанавливаются следующие уровни:

Ранее мы писали о том, как долго переболевший коронавирусом опасен для окружающих.