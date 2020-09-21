Критерии "желтой" и "оранжевой" зон изменили [ Редактировать ]
В понедельник, 21 сентября, правительство изменило порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина. Соответствующее постановление было опубликовано на правительственном портале.
Тем временем, в "зеленой" зоне разрешили проводить концерты.
В соответствии с изменениями, если в регионе заполнено от 50 до 75% мест в больницах для приема пациентов с COVID-19 в течение пяти дней подряд, то во всем регионе устанавливается "оранжевый уровень". То же самое произойдет, если в регионе тестирования методом ПЦР пять дней подряд делают менее 24 тестов на 100 тысяч населения.
В регионе с показателем заболеваемости COVID-19 меньше, чем базовый (не более 40 на 100 тысяч населения за 14 дней), автоматически устанавливается "зеленая зона".
В то же время, если базовый уровень заболеваемости населения на 100 тысяч превышен, на отдельных административных территориях устанавливаются следующие уровни:
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