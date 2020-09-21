Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что переболевший коронавирусом человек может оставаться заразным для окружающих еще на протяжении 90 дней. Об этом сообщают "Известия".

Как правило, риск инфицирования другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания. Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер.

В то же время Альтштейн рассказал, что риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека сохраняется на протяжении 90 дней с момента его выздоровления.

Так же вирусолог утверждает, что переболевшие Сovid-19 обязаны придерживаться противоэпидемических правил - неизвестно, как поведет себя иммунитет.

Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены. Также мы писали о том, передается ли коронавирус через пищу.