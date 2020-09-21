Нерабочий российский спутник "Монитор-Э" упадет на Землю 22 сентября в районе Индийского океана. Об этом сообщается на сайте наблюдения за космическими объектами space-track.org со ссылкой на данные ВВС США.

По данным американских военных, спутник в настоящее время находится на орбите с минимальной высотой 188 км и максимальной - 196 км. Он войдет в атмосферу 22 сентября в 6:43 по киевскому времени, после чего рухнет в океан.

"Монитор-Э" был запущен с космодрома Плесецск в 2005 году. Это был первый из спутников серии Монитор-Э (экспериментальный), предназначенный для отработки новой целевой аппаратуры и служебных систем платформы "Яхта". На спутнике весом 750 кг установлены две камеры разрешением 8 и 20 метров, способные делать снимки территории размером 90 х 90 км и 160 х 160 км. В 2011 году из-за технических неполадок"Монитор-Э" прекратил свою работу.

Ранее сообщалось, что космический мусор повредил новейший российский спутник.