На Землю падает россиский спутник [ Редактировать ]
Нерабочий российский спутник "Монитор-Э" упадет на Землю 22 сентября в районе Индийского океана. Об этом сообщается на сайте наблюдения за космическими объектами space-track.org со ссылкой на данные ВВС США.
По данным американских военных, спутник в настоящее время находится на орбите с минимальной высотой 188 км и максимальной - 196 км. Он войдет в атмосферу 22 сентября в 6:43 по киевскому времени, после чего рухнет в океан.
"Монитор-Э" был запущен с космодрома Плесецск в 2005 году. Это был первый из спутников серии Монитор-Э (экспериментальный), предназначенный для отработки новой целевой аппаратуры и служебных систем платформы "Яхта". На спутнике весом 750 кг установлены две камеры разрешением 8 и 20 метров, способные делать снимки территории размером 90 х 90 км и 160 х 160 км. В 2011 году из-за технических неполадок"Монитор-Э" прекратил свою работу.
Ранее сообщалось, что космический мусор повредил новейший российский спутник.
по теме
Космический мусор повредил новейший российский спутник
Телекоммуникационный спутник "Экспресс-80" на орбите получил повреждение бортовых систем
Землю охоронятиме "космічна варта"
NASA разом із Європейським космічним агентством підписали контракт, деталі якого ще не так давно здавалися науковою фантастикою
SpaceX анонсировала запуск тринадцатой миссии Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink
У НАСА хочуть відправити місію на Венеру
Схвалити відправку місій "Давінчі" і "Верітас" можуть уже до квітня 2021 року. У лютому венеріанський проєкт відібрали на отримання гранту у півмільярда доларів
Космічні амбіції: NASA збирається відправити місію для пошуку життя на Венері
У NASA розглядають можливість відправити одну або кілька місій на Венеру для пошуку життя