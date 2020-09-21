В Польше в пункте пропуска Дорогуск (с украинской стороны - Ягодин) правоохранители задержали 38-летнего уроженца Украины, которого подозревают в организации аферы на сумму 26 млн злотых (почти 200 млн грн). Об этом сообщает Центральное бюро расследований полиции Польши.

Как оказалось, украинец инсценировал свою смерть на родине, чтобы получить выплаты в польских страховых компаниях.

В июле 2019 года мужчина выпал за борт лодки на Киевском море и "утонул". В сентябре его тело якобы было найдено и кремировано, а уже в октябре его мать обратилась в ряд страховых компаний Польши за возмещением ущерба.

Польских правоохранителей насторожило, что с октября 2018-го по январь 2019 года мужчина застраховал свою жизнь в 20 (!) страховых компаниях в Польше на общую сумму 26 млн злотых (около 200 млн гривен). Так же выяснилось, что в декабре 2018 года Евгений П. получил гражданство Польши и стал Евгениушем П.

После своей смерти "утопленник" по польскому паспорту успел побывать в Великобритании, Турции и на Кипре. Следствие пришло к заключению, что мужчина инсценировал свою смерть с целью получить страховые выплаты.

В Польше мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы. Он взят под стражу на три месяца.

После обращения польских коллег в Украине начато расследование. Следователи ГБР проверяют полицейских, расследовавших обстоятельства "гибели" мужчины, а также сотрудников судмедэкспертизы. Отвечать перед законом придется и матери афериста, подавшей ложное заявление о гибели сына.

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