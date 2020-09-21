В центре Львова пострадала Юлия Бойко - девушка экс-главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом сообщает местное "Варта 1".

Эту информацию журналистам подтвердил сам Холодницкий. Он рассказал, что Юлию Бойко на пешеходном переходе зацепило маршрутное такси, травмы у девушки не тяжелые.

ДТП произошло, когда девушка переходила дорогу на улице Дорошенко. Она не обратила внимание на микроавтобус и ее задело зеркалом. "Скорая помощь" увезла Юлю на осмотр.

Сообщается, что на любимую экс-главы САП "покушался" водитель маршрутного автобуса №45. Пассажиры маршрутки попадали от резкого торможения.

Напомним, что Назар Холодницкий подал в отставку с поста руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры 21 августа. Срок полномочий Назара Холодницкого на должности руководителя САП истекал в ноябре 2020 года.

Ранее "Подробности" сообщали, кто временно возглавил САП после отставки Холодницкого.