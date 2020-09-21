У Німеччині скасували найбільший пивний фестиваль у світі [ Редактировать ]
Свята не буде. Цими днями в Німеччині мав початися найбільший пивний фестиваль у світі - Октоберфест. Втім, через пандемію його скасували - вперше після завершення Другої Світової війни. Про Мюнхен, який залишився без фестивалю - розкаже Тетяна Логунова.
Пиво рікою. Мільйони відвідувачів у традиційному баварському вбранні. Переповнені шатра і святкування упродовж двох тижнів. Щоосені Мюнхен приймав найбільший і найпопулярніший пивний фестиваль у світі. На нього з'їжджалися гості з різних країн, заздалегідь резервуючи місця в кнайпах фестивалю. Загалом випивали до семи мільйонів літрових кухлів пива, з'їдали з пів мільйона смажених курей і приносили місту неабиякі прибутки.
Проводити Октоберфест почали ще понад два століття тому. І вкрай рідко скасовували. Фестивалю не було лише під час епідемії холери, у роки гіперінфляції, коли людям просто бракувало грошей на їжу, та під час Першої і Другої світових воєн. Цієї осені Октоберфест теж не проводять через пандемію коронавірусу.
Про скасування фестивалю влада Баварії оголосила ще у квітні. Щоб відвідувачі не планували поїздок, а броварні дарма не варили пива.
Маркус Зьодер, прем'єр-міністр Баварії:
Нам боляче ухвалювати це рішення, дуже шкода. Але цей рік не такий, як інші. Він мине без фестивалю.
Дітер Райтер, мер Мюнхена:
30 відсотків відвідувачів - а це два мільйони людей - приїздили до нас із закордону. Ми не впевнені, що восени епідемія піде на спад і ми зможемо тримати ситуацію під контролем, навіть якщо люди змогли би приїхати.
Епідемія на спад не пішла. Навпаки, у Баварії зараз стрімко зростає число нових інфікувань. Тож щоб у людей не було спокуси влаштувати спонтанні святкування, влада заборонила вживати алкоголь на території, де зазвичай відбувався фестиваль. Випити спеціального октоберфестівського пива можна лише в кнайпах, власники яких дотримуються санітарних норм. А це - обмежена кількість відвідувачів, дистанція між столами і офіціанти в масках.
Доріс, жителька Мюнхена:
Атмосфера зовсім інакша. Ми щороку були на Октоберфесті, тож вирішили й сьогодні зібратися і випити по кухлю пива. Нам дуже не вистачає цього дійства.
Гаральд, житель Мюнхена:
Це не заміна, але хоч якась альтернатива, можливість зібратися невеликою компанією. Це максимум, який ми можемо дозволити собі під час карантину.
У Баварії готові чекати кінця пандемії. Бо знають, що після кожної вимушеної перерви, Октоберфест неодмінно повертається. І святкують його ще гучніше.
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