Перше вересня з запізненням: в Івано-Франківську учні сіли за парти [ Редактировать ]
Сіли за парти й учні в Івано-Франківську. Там перше вересня настало лише зараз. Бо через локдаун у місті взагалі подовжили літні канікули. Минулого тижня місцеві депутати навіть були готові попри урядову заборону - таки допустити дітей у школи. Та порушувати закон не довелося, Франківськ став помаранчевим. Тож яке воно, запізніле перше вересня? - знає Жанна Дутчак.
Вишиванки, пишні банти та квіти. Якщо не зазирати в календар, можна подумати, що в Івано-Франківську перше вересня.
За руку з мамою прямує до школи і першокласниця Вікторія. Дівчинка уважно розглядає своїх однокласників. Та через маски на обличчях - хто є хто впізнає не одразу.
Вікторія, першокласниця:
Ти хотіла до школи? - Дуже хотіла. - І які в тебе сьогодні відчуття? - Суперські.
Не менше радіє відновленню повноцінної роботи школи і мати школярки. Каже: дистанційне навчання, яким би якісним воно не було, ніколи не замінить живого спілкування з вчителями. Особливо, для першачків. За здоров'я своєї доньки, звісно, хвилюється, та все ж відправляти чи ні до школи - навіть не вагалася.
Оксана, мати школярки:
Я не боюся дитину пускати. Дитина має вчитися в колективі. Має спілкуватися з дітьми.
Те, що домашня ізоляція - не вихід, впевнена і пані Ліля. Каже: підхопити коронавірус можна і поза межами школи. Головне дотримуватись правил гігієни. Каже, дочка - їх вже добре засвоїла.
Ліля, мати першокласниці:
Ми маємо антисептик, дуже файний і стильний, маємо масочки дві, які закриті на зіп-пакет. В принципі вона знає як правильно цим користуватися, тому що користувалася цим на підготовці до школи.
Свято першого дзвоника для своїх першачків організували всі школи Івано-Франківська.
Любов Мурга, директорка ліцею №1:
Ми дуже чекали цього дня. І вчителі, і дирекція, а діти і батьки напевно чекали ще більше. Особливо першокласники. Вони не уявляють що таке школа.
Вчителі заводять учнів в класи, батьки спостерігають з-за воріт, на територію їм заходити не можна.
Після урочистостей - перший дзвоник. В кожного класу він тепер свій.
Ольга Ткаченко, вчителька першого класу:
Звісно працювати буде значно важче, оскільки ситуація не проста. Перш за все потрібно подбати про здоров'я діток, уберегти їх від цієї інфекції. Тому розпочнемо з уроку про те як уберегти себе від коронавірусу.
За парти в Івано-Франківську сьогодні сіли тридцять дві тисячі учнів. Попри те, що навчання розпочалося із запізненням - працюватимуть у звичному режимі - каже директор міського департаменту освіти. Освіту почнуть із тестування учнів, аби з'ясувати, як ті засвоїли попередню програму під час дистанційного навчання.
Ігор Максимчук, директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради:
В кожному закладі є певні ізоляційні кабінети і якщо буде виявлено підозра на захворювання тої чи іншої дитини чи педагога, вони будуть поміщені в ту ізоляційну кімнату з ними будуть працювати медичний працівник закладу. Якщо ті результати буде підтверджено що захворіла, тоді даний клас йде на самоізоляцію на 14 днів.
Сьогодні на Прикарпатті через коронавірус на самоізоляції в різних районах області перебувають вісімдесят класів з семи шкіл. Загалом інфекцію підхопили два десятки учнів, і майже сорок вчителів.
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