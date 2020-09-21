Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народного депутата Олександра Юрченка. Його арештували, проте він може вийти з-за ґрат, сплативши 3 мільйона гривень. Сам Юрченко у суді заявив: грошей не брав і не просив. І до злочину, який йому інкримінують, а це корупція - не причетний. На засіданні обвинувачення заявило, що у нардепа під час обшуку знайшли незареєстрований пістолет.

Нагадаю, вже колишнього "слугу народу" - Олександра Юрченка - підозрюють в одержанні хабаря. Він начебто вимагав 200 тисяч доларів від бізнесмена за внесення правок у законопроєкт про переробку відходів. І перший транш у 13 тисяч доларів - нібито отримав.