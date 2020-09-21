У Брюсселі організували день без машин. Усі дороги міста традиційно зарезервовані для велосипедистів, власників самокатів, моноколес, роликів чи просто - пішоходів.

Олена Абрамович вчергове спостерігала, як місцеві справляються без авто та влаштовують цього дня свято.

Ру де ла Луа - одна з найширших трас Брюсселя - у серці Єврокварталу. Саме тут в день без машин найбільше велосипедистів. І розігнатися можна, для тих, хто любить швидкість, і з дітьми прокататися вдосталь простору.

Їздити на авто в цей день можна лише тим, хто має вагому причину і отримав від поліції спеціальний дозвіл. Для решти містян - нагода повеселитися.

Ми збираємось компанією, щоб покататися усім разом. Намагаємось робити це щороку. Але було б чудово, якби можна було так щотижня чи щонайменше щомісяця.

Щоб кожна неділя - неділя без машин!

З'їжджаються на це свято мобільності до Брюсселя і з сусідніх містечок та сіл. Організовують його уже майже 20 років поспіль наприкінці вересня. Для багатьох це традиція з дитинства.

Немає машин і ми можемо їздити в центрі міста.

Бо я обожнюю їздити на велосипеді, а ще можу покатати свою улюблену іграшку.

Часто на велопрогулянку беруть і домашніх улюбленців.

О, їй дуже подобається. Бо вона обожнює спостерігати за людьми навколо, весь час щось роздивляється, тай з вітерцем прокататися приємно.

Із автівок на дорогах можна побачити хіба громадський транспорт, який до речі, безкоштовний. А також таксі, поліцію чи швидку допомогу.

Для всіх, окрім медиків, діє обмеження швидкості - 30 кілометрів за годину. Такі ліміти, до речі, уже за півроку будуть постійним правилом на 80% доріг міста. Так влада Брюсселя хоче пересадити якомога більше автомобілістів на велосипед. І коронавірус певною мірою у цьому допоміг.

Естер, жителька Брюсселя:

Я пенсіонерка і після початку локдауну ми з чоловіком стали їздити на велосипедах майже щодня уже виробили собі звичку.

За час локдауну у місті встигли побудувати 40 кілометрів додаткових велодоріжок. І щоб ними користувались якомога більше людей, саме в день без машин бельгійцям нагадують про насолоду від їзди на велосипеді.

Коронавірус, звісно, вніс свої корективи в організацію свята. І якщо торік половину цієї дороги займали столи, де охочих пригощали чаєм та пиріжками, а трохи далі був пункт безкоштовного ремонту велосипедів, то тепер головна принада дня без машин - це відсутність автівок на дорогах

Скасувати концерти та різні Ярмарки довелося через карантин. Хоча, місцями молодь таки організувала на вільних дорогах спонтанні розваги. Як от наприклад змагання скейтерів за рогом від Європарламенту.