Министр финансов Сергей Марченко назвал "слухами" информацию о паузе в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. Миссия МВФ должна прибыть в Украину уже осенью. Об этом Марченко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что в украинском правительстве проговаривают с МВФ приезд миссии в Украину в ближайшее время.

"Миссия фонда задает вопросы, в том числе по бюджету. Есть все основания считать, что миссия прибудет в октябре или в ноябре. Мы постоянно общаемся, у нас фактически еженедельно телефонные переговоры ... Я не вижу никаких оснований считать, что у нас есть определенные проблемы сотрудничества", - сказал Марченко.

Ранее мы писали о том, что МВФ выдвинул требование Украине.