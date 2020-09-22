Когда в Украину прибудет миссия МВФ: глава Минфина сделал заявление [ Редактировать ]
Министр финансов Сергей Марченко назвал "слухами" информацию о паузе в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. Миссия МВФ должна прибыть в Украину уже осенью. Об этом Марченко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Он отметил, что в украинском правительстве проговаривают с МВФ приезд миссии в Украину в ближайшее время.
"Миссия фонда задает вопросы, в том числе по бюджету. Есть все основания считать, что миссия прибудет в октябре или в ноябре. Мы постоянно общаемся, у нас фактически еженедельно телефонные переговоры ... Я не вижу никаких оснований считать, что у нас есть определенные проблемы сотрудничества", - сказал Марченко.
Ранее мы писали о том, что МВФ выдвинул требование Украине.
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