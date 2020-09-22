Не так давно весь мир взбудоражила новость о новом вирусе COVID-19 или коронавирус. Болезнь, развивающаяся в организме человека как пневмония, рекордно быстро уложила на больничные койки десятки тысяч человек по всему миру. Разные данные о симптоматике болезни, ее происхождение и меры по борьбе сегодня на слуху у каждого. Всемирная организация здравоохранения постоянно дает все новые и новые рекомендации по профилактике вируса и настоятельно рекомендует их придерживаться. Даже несмотря на то, что в некоторых странах, в которых ранее был введен жесточайший карантин, ограничительные меры постепенно снимаются, врачи все также продолжают принимать пациентов с подобными на коронавирус симптомами.

Симптомы коронавируса

КОВИД-19 может себя не проявлять, то есть протекать в бессимптомной форме. Коронавирус может иметь симптомы, похожие на респираторное заболевание, а в худшем случае проявится как тяжелая форма пневмонии (воспаления легких). Самыми распространенными симптомами все же считаются: температура выше 38 градусов, боль в мышцах и суставах, сухой кашель, затрудненное дыхание.

Кто в зоне риска?

Как показывает практика, в зоне риска находятся люди старше 60 лет, у которых ослабленный иммунитет, и люди, имеющие хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства), дети и медики.

Как уберечься?

Профилактика коронавируса у человека начинается с банальных, на первый взгляд, мер соблюдения дистанции, личной гигиены рук, использования защитных средств. К примеру, выходя в магазин, вашими обязательными аксессуарами должны быть маска, перчатки и антисептик. Стоя в очереди на кассе, не забывайте соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Также помните, что дома необходимо тщательно вымыть руки с мылом в течение 20-40 секунд, протереть мобильный телефон, входные ручки и выключатели антисептиком или спиртосодержащими средствами. Кстати, средства защиты от вируса можно купить в сети магазинов Рідні Медтехника. Не забывайте и об этикете кашля и чихания: прикрывайтесь рот и нос салфеткой или кашляйте/чихайте в изгиб локтя.

Известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путём. Старайтесь не прикасаться грязными руками к лицу, особенно к носу, глазам и рту. Так инфекция может переместиться на вас. В последнее время нам всем пришлось отказаться от привычных рукопожатий, ведь поверхность рук больше всего собирает на себя инфекций, заменив их соприкосновениями локтями, кулачками или подошвами обуви. Также не забывайте часто проветривать помещение, а также избегайте использования предметов общего пользования.

Помните, что здоровье прежде всего!