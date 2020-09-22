Мэр Николаева принес странную клятву на Библии (видео) [ Редактировать ]
Мэр Николаева Александр Сенкевич публично поклялся на Библии, поклялся, что его семья не имеет никакого отношения к заводам по производству плитки, которую решили уложить на улицах областного центра. Об этом сообщают "НикВести".
Клятву на Священном Писании градоначальник принес в прямом эфире шоу "Битва за город". Александр Сенкевич сделал это после того, как один из журналистов поинтересовался, кому принадлежит идея укладывать на улицах города серую плитку.
Я ожидал этого вопроса. Я взял с собой Библию. Кто не знает, я - верующий человек, христианин. Несмотря на то, что я мэр-айтишник и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: "Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки".
Сенкевич заверил, что никогда не использовал свое служебное положение для того, чтобы его фирмы или другие компании осваивали бюджетные деньги. Обращает внимание тот факт, мэр Николаева положил на Библию правую руку, хотя принято левую.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОГА заразился COVID-19.
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