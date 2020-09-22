В Херсонской области локализовали пожар на территории лесничества в Голопристанском районе. Для тушения пожара привлекалась авиация. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили спасатели, для тушения пожара привлекались 104 человека и 32 единицы техники, среди которой 2 самолета АН-32П, которые осуществляли сбросы воды. Пожар удалось локализовать около 9 утра 22 сентября.

"Открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и остатков древесины. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в ГСЧС.

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