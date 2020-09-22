Виктор Медведчук: объемы украинского экспорта в ЕС и США существенно сократились - это и есть "стратегическое партнерство"? [ Редактировать ]
Государственная служба статистики Украины опубликовала данные за январь - июль 2020 года по внешнеторговой деятельности предприятий Украины, а Государственная таможенная служба - по украинскому экспорту и импорту уже за август текущего года.
Общий объем украинского экспорта, по данным Госстата, снизился за 7 месяцев 2020 года на 7,4%, а экспорт в страны ЕС - на 18,6%.
Странно, что при наличии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и записи в Конституции о "стремлении в ЕС" нам никто так и не объяснил: почему экспорт в страны Евросоюза снижается в 2,5 раза быстрее, чем идет сокращение всего остального украинского экспорта? В 2020 году возросли только поставки украинского мяса домашней птицы (кур) в страны Европы - на 5%.
Не менее интересна и "братская помощь" США в деле продвижения украинских товаров. По данным Государственной таможенной службы, только в августе текущего года на огромном рынке Соединенных Штатов удалось продать украинских товаров на очень незначительную сумму - $70,9 млн. И эту страну Президент Зеленский вслед за украинским МИД называет нашим "стратегическим партнером"?
Впрочем, может быть, США поставляют в Украину что-то очень важное, так называемый критический импорт? Тоже нет. Да и общая сумма импорта товаров из Соединенных Штатов крайне невелика: за август 2020 года - на $199,8 млн. Невелика в сравнении с КНР и Россией - оттуда в Украину поступают именно товары критического импорта на миллиарды долларов. Эти же страны покупают товары в Украине на миллиарды долларов, обеспечивая тем самым работой сотни тысяч украинцев. А США?
Вот такое странное "стратегическое партнерство"… как результат внешнего управления, уничтожающего экономику Украины.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
по теме
Русскоязычные граждане Украины считают себя ущемленными в правах - Виктор Медведчук
О том, что в Украине нарушаются права русскоязычных граждан, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорит постоянно
Секретарь СНБО Данилов должен уйти в отставку за разжигание религиозной розни и гонения на верующих
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с угрозами в адрес религиозных организаций, осуществляющих законную деятельность на территории Украины
За полгода карантина правительство никак не поддержало бизнес - Сергей Левочкин
Полгода назад Украина ушла на карантин, и с тех пор, несмотря на обещания, правительство не разработало реальной программы помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса
Решение ЕСПЧ в деле "Левчук против Украины" - первая ласточка для государства Украина по вопросу домашнего насилия - Юлия Левочкина
Решение Европейского суда по правам человека в деле "Левчук против Украины" является важным сигналом для нашей страны
Школярі без підручників: в "Опозиційній платформі - За життя" обурені результатами освітньої реформи на Одещині
Як бути школярам із сільської місцевості, де немає ні великих магазинів, ні інтернету, щоб завантажити підручники?