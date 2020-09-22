Государственная служба статистики Украины опубликовала данные за январь - июль 2020 года по внешнеторговой деятельности предприятий Украины, а Государственная таможенная служба - по украинскому экспорту и импорту уже за август текущего года.

Общий объем украинского экспорта, по данным Госстата, снизился за 7 месяцев 2020 года на 7,4%, а экспорт в страны ЕС - на 18,6%.

Странно, что при наличии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и записи в Конституции о "стремлении в ЕС" нам никто так и не объяснил: почему экспорт в страны Евросоюза снижается в 2,5 раза быстрее, чем идет сокращение всего остального украинского экспорта? В 2020 году возросли только поставки украинского мяса домашней птицы (кур) в страны Европы - на 5%.

Не менее интересна и "братская помощь" США в деле продвижения украинских товаров. По данным Государственной таможенной службы, только в августе текущего года на огромном рынке Соединенных Штатов удалось продать украинских товаров на очень незначительную сумму - $70,9 млн. И эту страну Президент Зеленский вслед за украинским МИД называет нашим "стратегическим партнером"?

Впрочем, может быть, США поставляют в Украину что-то очень важное, так называемый критический импорт? Тоже нет. Да и общая сумма импорта товаров из Соединенных Штатов крайне невелика: за август 2020 года - на $199,8 млн. Невелика в сравнении с КНР и Россией - оттуда в Украину поступают именно товары критического импорта на миллиарды долларов. Эти же страны покупают товары в Украине на миллиарды долларов, обеспечивая тем самым работой сотни тысяч украинцев. А США?

Вот такое странное "стратегическое партнерство"… как результат внешнего управления, уничтожающего экономику Украины.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"