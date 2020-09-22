Коронавирус в Украине: какое максимальное число коек [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больницы Украины могут отвести под лечение пациентов с коронавирусом до 52 тысяч коек. Об этом сообщает LB.ua.
На данный момент уже выделено 36 тысяч коек.
Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которые можем развернуть под COVID, это 50-52000. Больше нельзя. А эти все фантазии, можно где-то развернуть кровати.
Министр уверен, потребности разворачивать полевые госпитали в Украине нет.
Если у нас заполнятся все кровати, которые отведены под COVID, то можем рассмотреть вопрос, на каких стадионах нам ургентно разворачивать кровати. Но это будет очень временная мера", - отметил он.
Количество заполненных коек является наиболее критическим показателем. "Потому что это показатель того, способны ли мы оказывать медицинскую помощь. Способность, конечно, ограничена.
Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине выявили 2 884 новых случаев коронавируса, 59 человек умерли.
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