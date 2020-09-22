По состоянию на вторник, 22 сентября, в Украине зафиксировано 181 237 зараженных коронавирусом. За сутки заболели 2 884 человек.

Об этом свидетельствует официальная сводка МОЗ.



Всего с начала пандемии в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 642(+59) и 79 901(+1 717) выздоровели.

Ранее в МОЗ заявиили, что ситуация с распространением COVID-19 достаточно напряженная.