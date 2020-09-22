Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 22 сентября, в Украине зафиксировано 181 237 зараженных коронавирусом. За сутки заболели 2 884 человек.
Об этом свидетельствует официальная сводка МОЗ.
Всего с начала пандемии в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 642(+59) и 79 901(+1 717) выздоровели.
Ранее в МОЗ заявиили, что ситуация с распространением COVID-19 достаточно напряженная.
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