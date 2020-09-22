Во вторник, 22 сентября, Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших людей с января по июль 2020 года, с указанием причины смерти. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.

Так, всего за 7 месяцев 2020 года умерли 334 307 человек, в том числе в июле - 47 297 человек,

От коронавируса скончались 1 556 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 81 человек. В июле коронавирус стал причиной смерти 490 человек.

За январь-июль инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 254 человек, среди них туберкулез - 1 855, СПИД - 1 801 украинцев.

От рака скончалось 45 023 граждан.

Наиболее частая причина смерти украинцев, болезни системы кровообращения 227 858 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 157 605 человек.

Грипп и пневмония официально убили 3 497 человек (в июле - 419).

16 209 украинцев погибли в результате внешних причин:

транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 982 граждан,

утопление - 926,

гибель на пожаре - 642,

случайное отравление (не алкоголь) - 924,

отравление алкоголем - 1 287,

самоубийства - 3 685,

умышленные убийства - 788.

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