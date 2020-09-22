Грипп убил больше украинцев, чем коронавирус [ Редактировать ]
Во вторник, 22 сентября, Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших людей с января по июль 2020 года, с указанием причины смерти. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.
Так, всего за 7 месяцев 2020 года умерли 334 307 человек, в том числе в июле - 47 297 человек,
От коронавируса скончались 1 556 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 81 человек. В июле коронавирус стал причиной смерти 490 человек.
За январь-июль инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 254 человек, среди них туберкулез - 1 855, СПИД - 1 801 украинцев.
От рака скончалось 45 023 граждан.
Наиболее частая причина смерти украинцев, болезни системы кровообращения 227 858 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 157 605 человек.
Грипп и пневмония официально убили 3 497 человек (в июле - 419).
16 209 украинцев погибли в результате внешних причин:
- транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 982 граждан,
- утопление - 926,
- гибель на пожаре - 642,
- случайное отравление (не алкоголь) - 924,
- отравление алкоголем - 1 287,
- самоубийства - 3 685,
- умышленные убийства - 788.
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