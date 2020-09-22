Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал поддержал усилия по созданию "народной вакцины" от COVID-19, доступной во всех странах.

Об этом он заявил во время заседания Генасамблеи.

Генеральный секретарь также осудил "вакцинный национализм" отдельных государств.

Мы работаем над тем, чтобы средства и методы лечения стали глобальным общественным благом.

Он отметил, что некоторые страны заключают сделки по поставке вакцины от COVID-19 "исключительно в интересах своего собственного населения". Он назвал подобные действия "вакцинным национализмом", который, по его словам, "не только несправедлив, но и обречен на провал".

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