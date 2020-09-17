Спалах COVID-19 у світі залишається неконтрольованим заявив сьогодні у Нью-Йорку, де стартує 75 щорічна сесія Генеральної Асамблеї ООН її генеральний секретар - Антоніу Гутерріш.

За його словами, пандемія наразі найголовніший виклик людству. Водночас вакцина не вирішить проблему повністю, варто шукати нових інструментів, які допоможуть стримати поширення інфекції, особливо в наступні 12 місяців.

На сьогодні у світі зафіксували майже 30 мільйонів випадків інфікування. Більшість, а це понад 20 мільйонів, одужали, більш як 900 тисяч померли.