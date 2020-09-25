Доплати вчителям: Оксана Макаренко розказала про навантаження педагогів на карантині [ Редактировать ]
У п'ятницю, 25 вересня, під час політиичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і ВІЙНА" співзасновниця громадської організації "Батьківський контроль" Оксана Макаренко розповіла про надбавки вчителям під час роботи на карантині.
Зарплата вчителів залишається не рефомованою дуже багато років. Там є оклад і купа надбавок, частину з яких має додавати місцева влада під час їх розрахування - не враховуовалась карантинна ситуація.
Також Макаренко додала про велику навантаженість вчителів, а також - де взяти вчителям субвенцію на грошову допомогу.
Вчителі зараз навантажені більше ніж зазвичай, вони в умовах карантину мусять забезпечувати дистанційне навчання, поділ на групи. 15% за викоритання комп'ютерів можна нарахувати тільки вчителю інформатики, а всі інші - не отримають таку надбавку. Треба дати фонду ковіду спеціалізовану субвенцію на допомогу вчителям.
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