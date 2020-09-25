Школьные поборы возникают из-за бедности наших учителей и школ - депутат [ Редактировать ]
Истоки проблемы школьных поборов - в недостаточном финансировании образования и школ. Об этом в пятницу вечером во время нового социально-политического ток-шоу "МИР и ВОЙНА" на телеканале "Интер" заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Качный.
Неужели вы считаете, что эти учителя, которые вынуждены собирать на то, что не дает ему государство, становятся миллионерами? Да все, кто сдает деньги, четко контролируют их использование - куда что и по какой цене купили. Если учитель на что-то собирает, он собирает не для того, чтобы стать богаче, а для того чтобы в школе или классе были минимумы, необходимые для комфортного нахождения ребенка и улучшения процесса обучения.
Политик признал, что государство выделяют на субвенции миллиарды гривен, в том числе на новую украинскую школу. И несмотря на это, в большинстве школ родители сталкиваются с поборами в виде добровольных взносов.
В школе ничего ниоткуда просто так не появляется - если денег на закупку не дало государство, значит дали родители.
Парламентарий напомнил, что в Украине принят закон об обязательном обнародовании публичной информации. А в законе про полное среднее образование предусмотрено обязательство директоров школ обнародовать всю информацию про использование публичных средств.
Вместе с тем 19% школ в Украине вообще не имеют сайта, а 43% школ не обнародуют информацию об использовании публичных средств. Если же у родителей, по их мнению, незаконно требуют деньги в школе, надо писать заявление-жалобу в районное управление образование.
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