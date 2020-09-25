В результате авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области погибли 22 человека. Двум людям удалось выжить, однако один из них в критическом состоянии. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его словам, сейчас судьба четырех человек, находившихся на борту, неизвестна.

"На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна", - отметил Кучер.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.

Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.

На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.