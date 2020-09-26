Президент Украины Владимир Зеленский, 26 сентября, в ходе рабочей поездки в Донецкую область, побывал в базовом лагере Главного управления разведки. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

фото: president

Отмечается, что глава государства ознакомился с условиями проживания военнослужащих, а также осмотрел современные комфортные модули, в которых живет личный состав.

фото: president

Также, президент Украины пообедал в солдатской столовой, где попробовал борщ и рисовую кашу и остался доволен тем, как кормят военнослужащих.

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Стоит отметить, что Владимир Зеленский вручил военным государственные награды, отметив что все кто там находится - герои, которые несут опасную и очень сложную службу.

фото: president

Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость

Как сообщили в ОП, 26 сентября Зеленский также проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прибыл на место авиакатастрофы Ан-26, которая произошла 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.

Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.

На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.