Владимир Зеленский посетил базовый лагерь разведки на Донбассе (фото) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский, 26 сентября, в ходе рабочей поездки в Донецкую область, побывал в базовом лагере Главного управления разведки. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
фото: president
Отмечается, что глава государства ознакомился с условиями проживания военнослужащих, а также осмотрел современные комфортные модули, в которых живет личный состав.
фото: president
Также, президент Украины пообедал в солдатской столовой, где попробовал борщ и рисовую кашу и остался доволен тем, как кормят военнослужащих.
Стоит отметить, что Владимир Зеленский вручил военным государственные награды, отметив что все кто там находится - герои, которые несут опасную и очень сложную службу.
фото: president
Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость
Как сообщили в ОП, 26 сентября Зеленский также проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.
Напомним, ранее Владимир Зеленский прибыл на место авиакатастрофы Ан-26, которая произошла 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.
Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.
На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.
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