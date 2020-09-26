"Самолет был не до конца исправен": мать погибшего пилота сделала заявление (видео) [ Редактировать ]
Мать одного из погибшех пилотов в авиакатастрофе Ан-26, старшего лейтенанта Ашрафа Мсуя, сообщила журналистам, что ее сын упоминал о неисправностях самолёта еще за сутки до полёта.
Как утвержает женщина, ее сын за день до полета рассказал ей, что двигатели в данном самолете отказывали неоднократно.
Он говорил, что машина на данном этапе была неисправна- двигатели отказывали и не однократно. Он сказал об этом за день до этого полета.
По ее словам, сын 1991 года рождения, окончил академию им. Кожедуба и всегда хотел быть лучшим.
Он хотел служить в Украине, хотел быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса
Напомним, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.
Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.
На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.
по теме
Авиакатастрофа под Харьковом: в МВД сообщили о жертвах
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа
Крушение Ан-26: власти Франции предложили Украине помощь
Власти Франция отреагировала на катастрофу и предложили помощь украинской стороне
Навчальний політ став останнім для 20 курсантів Харківського національного університету
Ціла група майбутніх командирів літаків не повернулася з чергових навчань. Більшості з них було трохи за двадцять. Вони йшли до своєї мрії і любили небо, у ньому лишилися назавжди
На трасі "Київ-Харків" у масштабній ДТП постраждали десятки людей
На трасі "Київ-Харків" зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки, мікроавтобус і легковик
На Киевщине пьяный угонщик устроил масштабное ДТП
Пьяный угонщик разбил сразу 4 автомобиля