Мать одного из погибшех пилотов в авиакатастрофе Ан-26, старшего лейтенанта Ашрафа Мсуя, сообщила журналистам, что ее сын упоминал о неисправностях самолёта еще за сутки до полёта.

Как утвержает женщина, ее сын за день до полета рассказал ей, что двигатели в данном самолете отказывали неоднократно.

Он говорил, что машина на данном этапе была неисправна- двигатели отказывали и не однократно. Он сказал об этом за день до этого полета.

По ее словам, сын 1991 года рождения, окончил академию им. Кожедуба и всегда хотел быть лучшим.

Он хотел служить в Украине, хотел быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса

Напомним, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.

Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.

На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.