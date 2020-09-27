В Киеве улучшилась коронавирусная обстановка [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 323 случая инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего за период эпидемии в Киеве зарегистрировали 21 815 больных COVID-19. 6482 человека выздоровели (95 - за минувшие сутки), при этом, 361 киевлянин погиб (11 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 122 мужчины, возрастом от 21 до 73 лет;
- 27 детей - от 2 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся в Деснянском районе (69 человек), Соломенском районе (54 случая) и Оболонском районе (47 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что за сутки в Украине зафиксировали 3130 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране лабораторно подтвердили 198 634 случаев инфицирования.
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