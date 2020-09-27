У Києві активісти поєднали відпочинок з прибиранням

Купальний сезон позаду, та від самого ранку на столичному пляжі Харківського масиву - справжній аншлаг. Зібралися і дорослі, і малі. Щоб веслувати і водночас виловлювати сміття з Дніпра