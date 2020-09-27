В Украине в сентябре выпал снег [ Редактировать ]
На границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, на горе Поп Иван Черногорский, 27 сентября, выпал снег. Об этом сообщают местные СМИ, предает "Укринформ"
Как отмечается, температура воздуха упала до 0 °С, пошел дождь с мокрым снегом.
По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, видимость ограничена до 100 метров, а ветер юго-западный 10-12 м/с.
Стоит отметить, что Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Верхушка горы увенчана "тиарой" - каменным зданием бывшей обсерватории.
Как ранее сообщалось, в 5 западных штатах США неожиданно выпал снег.
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