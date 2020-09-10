Несколько штатов США неожиданно "побелели" (видео) [ Редактировать ]
В 5 западных штатах США неожиданно выпал снег.
Об этом сообщает Stormnews.
Так, обильные осадки прошли в Монтане, Вайоминге, Колорадо, Небраске и Южной Дакоте. В связи с этим стало возникать множество ДТП.
Отмечается, что в Колорадо снегопад улучшил ситуацию с крупным лесным пожаром Cameron Peak Fire в округе Лаример. В данный момент там еще сохраняется незначительное горение, но в течение 72 часов прогнозируют значительное потепление, из-за чего огонь вспыхнет с новой силой.
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