В 5 западных штатах США неожиданно выпал снег.

Об этом сообщает Stormnews.

Так, обильные осадки прошли в Монтане, Вайоминге, Колорадо, Небраске и Южной Дакоте. В связи с этим стало возникать множество ДТП.

Отмечается, что в Колорадо снегопад улучшил ситуацию с крупным лесным пожаром Cameron Peak Fire в округе Лаример. В данный момент там еще сохраняется незначительное горение, но в течение 72 часов прогнозируют значительное потепление, из-за чего огонь вспыхнет с новой силой.

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