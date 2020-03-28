Министерство здравоохранения Украины совместно с популярным певцом Олегом Винником призывают украинцев оставаться дома во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По их словам, карантин – это вынужденная мера, которую рекомендуется исполнять, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

"Карантин - это не каникулы. Сейчас не время для развлечений в общественных местах, пикников или встреч с друзьями. Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься. МОЗ Украины и Олег Винник призывают оставаться дома",- отмечается в сообщении.

Ранее МОЗ заявил о создании спецбригад для отправки их к больным, чтобы собрать образцы крови для тестирования на коронавирус в лаборатории.