Олег Винник - молодым волчицам: "Оставайся дома" (видео) [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины совместно с популярным певцом Олегом Винником призывают украинцев оставаться дома во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
По их словам, карантин – это вынужденная мера, которую рекомендуется исполнять, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
"Карантин - это не каникулы. Сейчас не время для развлечений в общественных местах, пикников или встреч с друзьями. Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься. МОЗ Украины и Олег Винник призывают оставаться дома",- отмечается в сообщении.
Ранее МОЗ заявил о создании спецбригад для отправки их к больным, чтобы собрать образцы крови для тестирования на коронавирус в лаборатории.
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