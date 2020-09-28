У штабі запевнили - минулося без втрат серед українських військових

Чотири порушення режиму тиші з боку російських найманців було минулої доби. Поблизу Опитного окупанти вели вогонь зі станкового та підствольного гранатометів і великокаліберного кулемета.

А неподалік Оріхового та Шумів ворог атакував наші позиції зі стрілецької зброї. У штабі запевнили - минулося без втрат серед українських військових.