Біля Оріхового та Шумів противник вів вогонь зі стрілецької зброї [ Редактировать ]
Чотири порушення режиму тиші з боку російських найманців було минулої доби. Поблизу Опитного окупанти вели вогонь зі станкового та підствольного гранатометів і великокаліберного кулемета.
А неподалік Оріхового та Шумів ворог атакував наші позиції зі стрілецької зброї. У штабі запевнили - минулося без втрат серед українських військових.
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