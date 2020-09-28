Боснійці тренують собак для розмінування смертоносного залізяччя [ Редактировать ]
У Боснії готують одних із найкращих собак-саперів. Вони рятують життя завдяки своєму нюхові, уважності та азарту. Тож для людей такі чотирилапі помічники - величезна допомога. Як їх тренують - розповість Ольга Жидецька.
Для дворічної бельгійської вівчарки Орни щоденний вишкіл - це не тяжка одноманітна робота, а весела гра. Зарившись носом у траву, вона завзято винюхує задану ціль - вбивчу міну. Орна - одна з плеканців боснійського кінологічного центру.
У ньому готують собак-саперів, які поряд з людьми рятують від смертоносного залізяччя жителів понівеченої війною балканської країни. Тут утримують близько 70 тварин. Майже половина з них - ветерани на заслуженому відпочинку. Решта тренуються і виїздять на бойові завдання. Готувати собак починають з місячного віку.
Намік Дзанко, кінолог:
Собака дізнається про щось нове через позитивний досвід, винагорода для неї - це іграшка-конг. Він не розуміє, що шукає міни і це небезпечно. Для нього це гра: я щось знайшов і я отримаю винагороду. І завдяки цьому позитивному досвіду пес виконує роботу, яка рятує життя по всьому світу.
Загалом собак не залучають до безпосереднього розмінування. Їхнє завдання - визначити периметр мінного поля. А вже тоді шукати вибухівку беруться люди або технічні пристрої. Інакше операція була би надто довгою і дорогою. Зі своїм завданням хвостаті помічники справляються ідеально. Щоправда, цьому передують роки наполегливої підготовки і кропіткої праці.
Емір Цукас, кінолог:
Вони дуже стараються. Це як у футболістів чи інших спортсменів. Якщо ти вправляєшся щодня, - ти в порядку. Якщо ж пропускаєш тренування, втрачаєш форму.
Загалом у Боснії працюють два таких кінологічних центри. Після збройного конфлікту на початку 90-х замінованими залишалися близько 8% території країни. Нині, зокрема і завдяки хвостатим помічникам саперів, цей показник скоротився вчетверо.
А до 2025, за урядовими планами, із бойснійської землі має зникнути вся вибухівка. Окрім роботи на рідних теренах чотирилапі вибухотехніки допомогли знешкоджувати небезпечне відлуння війни в Іраку, Лівані, Сомалі, Зімбабве і Камбоджі.
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