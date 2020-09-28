Тиждень моди у Мілані влаштували у цеху заводу [ Редактировать ]
Рожеве, чорно-біле, жовте та салатове пропонує носити наступної весни Валентино. Феєричним показом Модний дім закрив тиждень моди у Мілані уперше в історії.
Через протиепідемічні обмеження жіночу весняно-літню колекцію-2021 не повезли до гламурного Парижа. Натомість подіум облаштували в одному з цехів на околиці італійського міста. А замість професійних моделей запросили молодь з вулиць європейських столиць.
Так дизайнерський дім хотів підкреслити близькість до своїх клієнтів. Через пандемію фешн-шоу у Європі відбувалися віртуально і це болісно вдарило по індустрії, адже кількість замовлень суттєво зменшилася.
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