Рожеве, чорно-біле, жовте та салатове пропонує носити наступної весни Валентино. Феєричним показом Модний дім закрив тиждень моди у Мілані уперше в історії.

Через протиепідемічні обмеження жіночу весняно-літню колекцію-2021 не повезли до гламурного Парижа. Натомість подіум облаштували в одному з цехів на околиці італійського міста. А замість професійних моделей запросили молодь з вулиць європейських столиць.

Так дизайнерський дім хотів підкреслити близькість до своїх клієнтів. Через пандемію фешн-шоу у Європі відбувалися віртуально і це болісно вдарило по індустрії, адже кількість замовлень суттєво зменшилася.