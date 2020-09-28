Разъяренная горилла "растерзала" сотрудницу зоопарка [ Редактировать ]
В зоопарке Мадрида горилла напала на сотрудницу зверинца.
Об этом сообщает экстренная служба Мадрида.
Животное нанесло женщине черепно-мозговую травму, а также другие множественные увечья. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, ее состояние оценивается как тяжелое.
Отмечается, что расследованием инцидента занимается полиция, что дальше будет с приматом - неизвестно.
.@SAMUR_PC traslada grave al Clínico a una cuidadora del Zoo de 46 años que ha sido atacada por un gorila. @policiademadrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente. pic.twitter.com/7fZmkvXSU5— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 27, 2020
Читайте также, в зоопарке канадского Кэмбриджа слон напал на работника зоопарка. Мужчина получил серьезные травмы. Потерпевшего экстренно доставили на вертолете в больницу.
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