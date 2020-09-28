Перемирие – это хорошо, но Украина ждет мира и реинтеграции Донбасса - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Перемирие – это хорошо, но Украина ждет мира и реинтеграции Донбасса. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время выступления на брифинге в Верховной Раде в понедельник, 28 сентября.
"Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией должен стать уроком и для нас тоже. Этот конфликт считался замороженным в течение 25 лет, но события последних дней показали, что когда армия становится против армии, то когда начнется стрельба – это просто вопрос времени. И сегодня этот конфликт разгорается с новой силой", – сказал политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что это должно стать уроком и для Украины.
""Замороженный конфликт" не решает главного вопроса – установления прочного мира в регионе. Сделан важный шаг – на Донбассе заключено перемирие. Люди стали возвращаться к нормальной жизни. Но нужно идти дальше. Власти нужно перестать бояться радикалов и начать действовать, создать дорожную карту выполнения Минских соглашений и четко ее выполнять", – отметил он.
Сопредседатель оппозиционной фракции подчеркнул, что в вопросе реинтеграции Донбасса важна роль Верховной Рады, которая должна проявить инициативу и принять необходимые для мира законы.
"Пакет мирных законопроектов, подготовленный фракцией "Оппозиционной платформы - За жизнь", направлен как раз на выполнение Минских соглашений. Это и восстановление социально-экономического сотрудничества с неконтролируемыми территориями, амнистия для тех, кто не убивал, законопроект об особенностях управления отдельными территориями Донбасса, о проведении выборов и т.д. А не вести себя так, как сегодня действует власть. Из-за страха проиграть они отменяют выборы даже в совершенно мирных городах и населенных пунктах. Это путь в никуда. Это очень плохой сигнал для тех, кто оказался за линией разграничения", – отметил Юрий Бойко.
Оппозиционный политик уверен, что только добившись мира, можно будет начать настоящие реформы, обеспечить социальную защиту людей и развивать экономику.
"Только добившись мира, в стране можно будет начать настоящие реформы, обеспечив при этом социальную защиту населения, поддержку промышленности, развитие экономики. Пока нет мира, инвестиции в страну не придут. В воюющую страну деньги не вкладывают. Поэтому власти нужно перестать юлить и бояться радикалов. Людей, которые хотят мира, которые выступают за мир, намного больше. Президенту и парламенту нужно проявить политическую волю и сделать все для установления прочного и стабильного мира в Украине", – резюмировал Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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