Крушение Ан-26: как сейчас выглядит место катастрофы [ Редактировать ]
В понедельник, 28 сентября, в сети опубликовали видео с места крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Соответствующий ролик показал ВЕХА в Telegram.
Так сегодня выглядит место катастрофы АН-26.
На кадрах ролика видно, что обломки самолета уже убрали, земля усеяна пеплом. На место крушения люди принесли цветы, венки и фотографии погибших.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.
Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.
На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.
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