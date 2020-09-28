В понедельник, 28 сентября, в сети опубликовали видео с места крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Соответствующий ролик показал ВЕХА в Telegram.

Так сегодня выглядит место катастрофы АН-26.

На кадрах ролика видно, что обломки самолета уже убрали, земля усеяна пеплом. На место крушения люди принесли цветы, венки и фотографии погибших.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.

Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.

На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.