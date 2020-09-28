І на корупцію місцевого масштабу скаржаться люди на Прикарпатті. Там не вщухає скандал із виплатою компенсацій постраждалим від масштабних повеней улітку. Люди скаржаться, що їм навмисне занизили категорії від яких і залежить сума виплат.

Натомість у списках постраждалих опинилися ті, кого велика вода взагалі не зачепила. Про все це тамтешні жителі особисто розповіли нашій Жанні Дутчак.

Це два місяці сохне, і тепло, і всьо. Це всьо мокре, за взагалі не висохає.

У хаті досі вогко - каже пані Орися. І це при тому, що ціле літо опалювала будинок. У червні води в кімнатах було до пів метра. Меблі, техніку, підлогу - викинули все. Усі гроші, які мали, спрямували на ремонт.

Це ми вже готуємо під покраску, всьо здирали, шарували.

Роблять ремонт своїми руками, аби хоч трохи заощадити. Наразі впорядкували одну кімнату й коридор, щоб було де перезимувати. На більше грошей немає. Попри масштаби збитків, їхнє обійстя чомусь зарахували до третьої - найменш постраждалої категорії, каже жінка. А отже, компенсують лише 20 тисяч гривень.

Орислава Янишенко, жителька села Залуччя:

В мене особисто обурення, що нам належить друга категорія, а нам дали третю. І ті люди, в кого в хаті води не було просто сміються з нас. У нас у Залуччі є десь до 10 чоловік точно, таких що води в хаті не було, а взяли по 20 тисяч.

Води було о тако, це решта тоже все затопило, хата потріскала, повимивало це всьо. хата сідає.

Про несправедливість розподілу компенсацій після потопу - говорить і пані Дарина. Вона понад два місяці пробула в дочки, бо у власній хаті жити не можливо. Втім її теж зарахували до третьої категорії. Та найбільше шокувало жінку те, що таку ж компенсацію отримали і її сусіди - власники хати, в якій більше як тридцять років ніхто не живе.

Дарія Прохімчук, жителька села Залуччя:

Це мої сусіди їм теж дали двадцять тисяч, бачили як у мене в хаті і як тут - ніхто не живе. Я це не можу зрозуміти як це так може бути. По яких критеріях вони давали.

У селі Залуччя червнева повінь затопила більше як сотню хат. І незалежно від рівня води, майже всі отримали однакову компенсацію - мінімальну - двадцять тисяч. Селяни кажуть: така математична урівнялівка їх обурює. Люди звинувачують у всьому комісію, яка власне і призначала категорії. У неї входили місцеві депутати та працівники ОТГ. Підозрюють їх і у зловживаннях. Мовляв, у списки постраждалих ті повносили своїх родичів, яких велика вода взагалі не зачепила.

Стефанія Слободян, жителька села Залуччя:

В хатах страшне що поробило, і так само двадцять тисяч. Як ті що ніц не затоплені. В кого в кухні, в кого взагалі не було. І дали гроші. Бо родина, Підлетейчук. Це є член комісії він депутат ..скажу таки чия родина.

Про несправедливий розподіл коштів заявляють і жителі ще двох сусідніх сіл. Разом із селянами прямуємо до керівництва ОТГ за поясненнями. Володимир Багаюк - начальник відділу ЖКГ і один із членів комісії, яка власне і обстежувала підтоплені обійстя. Показуємо йому фото покинутої хати, і просимо пояснити - як та потрапила до списку на компенсації.

- Ви в цій хаті були? - Так, там була вода. - Що там ніхто не живе це ж зрозуміло? - Ну так. - Ну як вона також потрапила. - Ми писали там де була вода ми всюди писали. Там мабуть треба було якось подивитися. - Ми зараз пишемо заяву і протягом п'яти днів робіть нам повторну комісію. - Хай буде. Ви обіцяєте що буде комісія? - я не голова, але так.

Під натиском селян, і камер представники місцевої влади пообіцяли виїхати комісією ще раз, хоча б на спірні об'єкти. І перевірити - чи правильно розподілили категорії постраждалих.