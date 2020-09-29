Польская компания выиграла тендер на поставку газа в Украину [ Редактировать ]
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG вместе с украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для оператора ГТС Украины. Поставки газа для технических нужд ОГТСУ происходить с 1 октября до 1 мая 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании PGNiG.
Председатель правления PGNiG Ежи Квецинский заявил:
Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены.
По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.
Квецинский сообщил, что PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 млрд куб. м газа.
В то же время, только в первом полугодии 2020 экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0,9 куб. м газа, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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