Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG вместе с украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для оператора ГТС Украины. Поставки газа для технических нужд ОГТСУ происходить с 1 октября до 1 мая 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании PGNiG.

Председатель правления PGNiG Ежи Квецинский заявил:

Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены.

По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.