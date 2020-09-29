Советский и российский фотожурналист Владимир Мусаэльян умер в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, где Мусаэльян проработал фотокорреспондентом почти 60 лет.

Он 14 лет - с 1969 года по 1982 год - был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. После смерти Брежнева в 1982 году Мусаэльян фотографировал Юрия Андропова, Константина Черненко и других руководителей СССР.

Именно благодаря Мусаэльяну мир увидел неформальные снимки генсека: на отдыхе, охоте, за рулем автомобиля, вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни украинский диктор, озвучивавший "Альфа", "Коломбо" и "Трансформеров".