Умер личный фотограф Брежнева (фото) [ Редактировать ]
Советский и российский фотожурналист Владимир Мусаэльян умер в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, где Мусаэльян проработал фотокорреспондентом почти 60 лет.
Он 14 лет - с 1969 года по 1982 год - был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. После смерти Брежнева в 1982 году Мусаэльян фотографировал Юрия Андропова, Константина Черненко и других руководителей СССР.
Именно благодаря Мусаэльяну мир увидел неформальные снимки генсека: на отдыхе, охоте, за рулем автомобиля, вместе с семьей.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни украинский диктор, озвучивавший "Альфа", "Коломбо" и "Трансформеров".
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