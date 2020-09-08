На 80-м году жизни умер известный украинский диктор, радиоведущий и актер Николай Козий. О смерти легендарного голоса сообщил в Facebook генеральный продюсер "Украинского радио" Дмитрий Хоркин.

Умер Николай Козий - легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро.

Николай Козий родился 19 июня 1941 года. Его называют одним из лучших украинских радиодикторов. Он работал журналистом, ведущим на радио, был актером дубляжа. Его голос звучит в фильмах "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалах "Альф" и "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры".

Козий принимал участие в дублировании и озвучивании таких фильмов как "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры".

Озвучил большое количество аудиокниг, передачи французской телекомпании FCI, программу "Прикосновение природы".

Читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Также Козий озвучил текст Томоса об автокефальной Православной церкви Украины.

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